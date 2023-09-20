Назначенные РФ "власти" оккупированного Крыма заявляют, что отразили ракетную атаку на Севастополь.

"Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется", - говорится в их сообщении.

Также опубликовано видео пролета ракеты над Крымом и последствия прилета. Очевидец предполагает, что это дальнобойные Storm Shadow.

Виден огромный столб дыма на горизонте. По данным пабликов, была атакована воинская часть в районе села Верхнесадовое под Севастополем.

Т.н."губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что была атака беспилотников. О ракетах он не упоминает.

Напомним, ранее появились сообщения, что Крым атакуют ракетами и работает ПВО. Паблики писали, что в Южной бухте Севастополя и в Инкермане виден густой дым.

Накануне в центре Севастополя прогремели взрывы и возник пожар. Т.н "власти" заявили о дымомаскировке. В Минобороны РФ утверждали, что силы российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над юго-западной частью Крыма (то есть в районе Севастополя).

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