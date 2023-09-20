В среду, 20 сентября, в Крыму сообщают о взрывах. В частности, возле аэропорта Бельбека в Севастополе.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Паблики сообщают, что в Южной бухте Севастополя и в Инкермане виден густой дым. Заявляется, что это дымовая завеса.

Позже появились сообщения, что Крым атакуют ракетами, работает ПВО.

Напомним, на днях в центре Севастополя прогремели взрывы и возник пожар. Т.н "власти" заявили о дымомаскировке. В Минобороны РФ утверждали, что силы российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над юго-западной частью Крыма (то есть в районе Севастополя).

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

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