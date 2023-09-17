В воскресенье, 17 сентября, около 20:30 местные телеграм-каналы сообщили о громких хлопках в Севастополе и о пожаре в центре города.

Минобороны РФ утверждает, что в это время силы российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над юго-западной частью Крыма (то есть в районе Севастополя).

Украинские паблики пишут об ударе по системам ПВО РФ. А также о том, что это совместная операция ГУР и ВМС Украины.

Однако, по словам назначенного РФ "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, оперативные городские службы "не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе".

"Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - сообщил Развожаев.

Позже "губернатор" заявил, что дым в районе Южной бухты Севастополя - средство маскировки.

"Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота, используются табельные средства аэрозольной маскировки", - пояснил он.

Развожаев отметил неприятный запах аэрозоля, однако заверил, что он безопасен.

По его словам, "в городе все спокойно".

После заявлений "губернатора" Севастополя в Минобороны РФ заявили, что в 21:30 был сбит ещё один украинский беспилотник. Его обломки упали на одну из ферм на Северной стороне Севастополя.

Напомним, на днях в Севастополе ракетным ударом были повреждены десантный корабль и подлодка российского флота.

Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.

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