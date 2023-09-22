Мэр Кременчуга Виталий Малецкий предупреждает людей, чтобы не ходили в районе прилета – теперь из-за угрозы падения стекол.

Об этом он сообщает в своём телеграм канале.

Пишет, что в районе прилета развернули палатки с едой и водой для спасателей и сотрудников экстренных служб.

О месте прилета по-прежнему неизвестно. Единственная информация – об одном погибшем и 15 раненых.

Ранее власти Полтавской области сообщили о ракетном ударе по Кременчугу. Есть погибшие.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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