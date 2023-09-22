В Курахово в результате двух ракетных ударов по жилому кварталу в центре города ранены 15 гражданских и полицейский.

Об этом сообщает МВД.

Удар наносился вчера вечером в 22:20 "Искандерами".

Прямым попаданием разрушен двухэтажный дом. Повреждены 23 многоэтажки, школа, два магазина, трансформатор, гаражи, 8 автомобилей.

Напомним, что в августе в центре Курахово Донецкой области под удар попал супермаркет.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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