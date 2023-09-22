Появились новые кадры последствий вчерашнего обстрела россиянами Белгород-Днестровского района Одесской области.

Видео публикуют местные телеграм-каналы.

Ранее сообщалось, что поврежден объект рекреационной инфраструктуры.

Судя по кадрам, горит пансионат. Над крышей сооружения поднимается дым, видно, что в окнах здания выбиты стёкла, из оконных проёмов вырывается пламя. С пожаром борются работники ГСЧС.

Удар по объекту гражданской инфраструктуры документируют работники национальной полиции.

Ранее появились фото последствий обстрела Белгород-Днестровского района под Одессой.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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