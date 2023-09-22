В Севастополе после прилета по штабу российского флота обломки разбросаны на сотни метров.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, к месту прилета едет большое количество скорых. Движение в центре города перекрыто. Сообщают о воздушной тревоге.

Также паблики публикуют фото штаба черноморского флота РФ в Севастополе после удара.

Также появилось видео пораженного ракетой штаба Черноморского флота в Крыму.

Напомним, что 22 сентября, сообщалось о двух ракетных атаках по Крыму. Во время второй сообщалось об ударе по зданию штаба черноморского флота РФ.

Утром сообщалось о еще одной атаке, во время которой в Севастополе применяли "дымовую завесу", чтобы спрятать флот.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

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