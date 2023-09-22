В пятницу, 22 сентября, в Севастополе применили дымовые завесы.

Об этом сообщают местные паблики.

Сообщается, что на Крымскому мосту перекрыто движение.

Назначенные РФ т.н "власти" утверждают, что на центральной набережной Феодосии проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса.

Позже паблики сообщили, что в Севастополе после использования дымовой завесы приостановили движение морского пассажирского транспорта. Дымом затянуло центр города и флот.

Есть информация о работе ПВО.

Ранее мы писали о том, что 17 сентября в центре Севастополя прогремели взрывы и возник пожар. Российские "власти" заявили о дымомаскировке.

Также мы писали о том, что в ВСУ считают, что Крымский мост полностью не восстановить после повреждений, и предрекают его скорый конец.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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