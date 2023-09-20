В ВСУ прокомментировали сегодняшний ракетный удар по Крыму.

Комментарий появился в телеграм-канале Стратегического командования Вооруженными силами.

Стратком заявляет, что был поражен командный пункт Черноморского флота возле Верхнесадового, что рядом с Севастополем.

"Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового", - сказано в посте.

Напомним, сегодня в сети писали о поражении воинской части РФ под Севастополем. Российские "власти" заявили, что отразили ракетную атаку на Севастополь.

Затем сегодняшние взрывы в оккупированном Крыму прокомментировали в Главном управлении разведки. Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что "продолжается плановая работа украинских сил безопасности и обороны".

"Конечно, по военным объектам захватчиков на временно оккупированных территориях, в том числе в украинском Крыму", - заявил Юсов.

Тем временем война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

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