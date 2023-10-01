Победивший на выборах в Словакии глава партии SMER Роберт Фицо пообещал приложить все усилия для начала переговоров по Украине.

Об этом политик заявил на пресс-конференции по итогам голосования.

"Это (война в Украине - Ред.) огромная трагедия для всех. Если SMER будет формировать правительство, будем делать все и на площадке Евросоюза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры", – сказал Фицо.

Накануне СМИ цитировали другое заявление Фицо на эту тему.

"Лучше 10 лет вести мирные переговоры и прекратить военные действия, чем позволить украинцам и русским убивать друг друга еще 10 лет безрезультатно", - сказал экс-премьер.

Напомним, на Западе "с тревогой" наблюдали за тем, что в Словакии к власти может прийти "симпатизирующая Кремлю" партия Роберта Фицо.

Фицо призывал правительство Словакии прекратить поставки оружия в Киев и заявлял, что, если он станет премьером, Словакия откажется от поставок боеприпасов. Он также против вступления Украины в НАТО (Словакия - член Альянса и может заблокировать принятие Украины).

Популярность его партии объясняется высокой инфляцией, энергетическим кризисом и провалами правоцентристов на ниве борьбы с коррупцией.

Отметим, что летом президент Словакии Зузана Чапутова допустила прекращение поддержки Украины после парламентских выборов.

Мы анализировали, что ждет Украину после победы на выборах в Словакии партии экс-премьера Фицо.