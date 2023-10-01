Премьер Венгрии Виктор Орбан радуется победе на выборах в Словакии партии Роберта Фицо, который выступает против помощи Украине.

"Угадайте, кто вернулся! Поздравляем Роберта Фицо с бесспорной победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать вместе с патриотом", - написал Орбан.

Западные СМИ, тем временем, уже бьют тревогу относительно итогов выборов в Словакии.

"Исход может изменить контуры того, что было единым фронтом в Европе в отношении конфликта в Украине", - пишет New York Times.

"Победа партии Smer под руководством Фицо может стать признаком того, что Европа склоняется к популистским силам, которые извлекли выгоду из растущей стоимости жизни и беспокойства людей из-за конфликта в Украине. Фицо намерен прекратить поставки оружия Киеву и воспрепятствовать санкциям ЕС против России", - пишет Washington Post.

Напомним, в Словакии на выборах побеждает партия Роберта Фицо, который против помощи Украине.

Об участниках выборов и их позиции по Украине мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.