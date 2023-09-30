Сегодня, 30 сентября, в Словакии состоятся выборы, после которых она может стать "второй Венгрией" для Украины.

По опросам, одержать победу в парламенте может оппозиционная партия SMER. Ее глава Роберт Фицо требует свернуть военную помощь Украине и не пускать ее в НАТО.

По итогам выборов он может стать премьером (он уже был им дважды).

Впрочем, для этого Фицо надо действительно выиграть выборы. По ряду опросов, его главный конкурент - проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" - в последнее время сравнялась со SMER.

Также есть большой процент электората, который до сих пор не определился, за кого голосовать. Именно он, как считают эксперты, определит исход выборов.

Напомним, по данным СМИ, на Западе "с тревогой" наблюдают за тем, что в Словакии к власти может прийти "симпатизирующая Кремлю" партия Роберта Фицо.

Ранее Фицо призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия в Киев и заявил, что, если он станет премьером, Словакия откажется от поставок боеприпасов. Он также против вступления Украины в НАТО (Словакия член Альянса и может заблокировать принятие Украины).

Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.