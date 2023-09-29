"Страна НАТО может скоро получить пророссийского лидера", пишет CNN.

На Западе "с тревогой" наблюдают за тем, что в Словакии к власти может прийти "симпатизирующая Кремлю" партия Роберта Фицо. Она лидирует в опросах.

"Бывший премьер-министр не скрывает своих симпатий к Кремлю и обвинил "украинских нацистов и фашистов" в том, что они спровоцировали президента России Владимира Путина на начало вторжения", - говорится в статье.

Фицо призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия в Киев и заявил, что, если он станет премьером, Словакия откажется от поставок боеприпасов. Он также против вступления Украины в НАТО (Словакия член Альянса и может заблокировать принятие Украины).

Популярность его партии объясняется высокой инфляцией, энергетическим кризисом и провалами правоцентристов на ниве борьбы с коррупцией.

Если партия Фицо победит, ей, скорее всего, понадобится хотя бы один партнер по коалиции.

Фицо не исключил сотрудничества с "Республикой", крайне правой партией, которая утверждает, что война в Украине является следствием "политики расширения НАТО" и "агрессии Киева в отношении русского меньшинства на востоке Украины".

Детальнее о том, чего ждать от выборов в Словакии, мы рассказывали в материале "Друг Путина" из Братиславы. Что ждет Украину в случае победы на выборах в Словакии партии экс-премьера Фицо.