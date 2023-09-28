Украина не получит деньги Евросоюза, пока их не получит Венгрия.

Такое заявление сделал на пресс-конференции глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш.

"Пока страна - член ЕС не получит деньги, на которые она имеет право, ни одна страна, не являющаяся членом ЕС, не получит ни копейки", - сказал он.

Гуляш добавил, что Украина сможет получить денежную помощь от ЕС только при внесении изменений в бюджет, требующий голоса Венгрии.

В частности, он упомянул и об украинском зерне, отметив, что правительство также пересмотрело запрет на импорт украинского зерна и видит, что это было правильным решением, и что это мероприятие работает. По его словам, "власти не хотят, чтобы венгерский рынок наводнило "плохое украинское зерно".

Гуляш подчеркнул, что венгерское правительство не будет поддерживать Украину ни на каких международных форумах, пока не будет возобновлено использование языка венгерского меньшинства в Украине, особенно в сфере образования.

Напомним, 31 августа Венгрия снова заблокировала новый транш военной помощи Украине от Европейского фонда мира.

Также Будапешт отказался поддерживать Украину на всех международных форумах, пока Киев не гарантирует права венграм.