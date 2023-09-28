Посол Венгрии Зита Илона Бенчик вручила верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщают белорусские новостные агентства.

Таким образом Венгрия стала первой страной Евросоюза, чей посол вручил верительные грамоты Лукашенко после выборов 2020 года, которые Запад отказался признать

Кроме того, Лукашенко принял верительные грамоты послов еще десяти стран – Казахстана, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.

Во время принятия верительных грамот от посла Венгрии Лукашенко заявил, что "Венгрия является давним и надежным другом Беларуси, отношения с которым, пройдя испытание временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе".

"Готовы к продолжению диалога с Венгрией с целью деэскалации напряженности в регионе путем решения спорных вопросов только мирными переговорами", – цитируют Лукашенко белорусские новостные ресурсы.

Ранее мы рассказывали, что недавно Лукашенко поручил правительству Беларуси возобновить диалог с Польшей.

Перед этим президент Беларуси заявлял, что готов нанести Польше, Литве и Латвии в случае войны с ними неприемлемый ущерб.