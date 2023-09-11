Новый посол Британии Мартин Гаррис начал работу в Украине. Сегодня он вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел.

Об этом сообщает 11 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Гаррис сменил в должности Мелинду Симмонс, которая 1 сентября завершила четырехлетнюю дипломатическую миссию.

54-летний дипломат ранее уже работал в Киеве: в 2003-2008 годах он занимал должность заместителя посла и генерального консула страны.

В 2008 году он вернулся в Лондон советником по России и другим республикам бывшего Советского Союза при Кабинете министров. С 2010 по 2014 год - посол в Румынии.

С апреля 2014 года Мартин Гаррис вступил в должность заместителя главы миссии Великобритании в Москве, а в 2017-2022 годах он был директором департамента Восточной Европы и Центральной Азии в Министерстве иностранных дел и международного развития Великобритании.

Ранее мы писали, что в середине августа Зеленский принял верительные грамоты от четырех новых иностранных послов. Их вручили представители Кыргызстана, Бельгии, Румынии и Испании.

А в июле в Овальном кабинете Белого дома Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в США.