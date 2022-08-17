Зеленский принял верительные грамоты от четырех новых иностранных послов. Видео
Президент Владимир Зеленский получил верительные грамоты от новых послов иностранных государств в Украине.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Владимира Зеленского.
Грамоты Зеленскому вручили посол Кыргызстана Идрис Кадыркулов, посол Румынии Александру Виктор Микула, посол Бельгии Петер Ван де Вельде и посол Испании Рикардо Лопес-Аранда Хагу.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский принял верительные грамоты у первого посла Ирландии.
Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.
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