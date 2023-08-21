МИД Великобритании попросил своих сотрудников не использовать выражение "враждебное государство" в отношении Китая, России, КНДР и Ирана.

Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.

Вместо этого рекомендовано употреблять фразу "враждебные акторы".

Изначально это было сделано для улучшения дипломатических отношений с Китаем, однако Times пишет, что фактически это означает, что это выражение нельзя использовать также в отношении России, КНДР и Ирана.

"Государства сами по себе не враждебны, они просто делают враждебные действия", - объясняют такое решение в МИД.

Использование этой фразы уже фактически запрещено в правительственных документах и повседневных внутренних сообщениях между госслужащими, министрами и советниками.

Тем временем, глава МИД Британии заявляет, что Украина сможет присоединиться к НАТО "без обычной волокиты".

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