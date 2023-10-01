Пророссийская партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который выступает против поддержки Украины, побеждает на выборах в парламент после подсчета более 99% голосов.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Направление — социальная демократия" (SMER) Фицо получает 23,42%.

Второе место занимает либеральное движение "Прогрессивная Словакия" (16,75%).

На третьей позиции - партия экс-премьера и бывшего соратника Фицо Петера Пеллегрини "Голос — социальная демократия" (HLАS). Она получила 15,07%.

От позиции HLАS (с кем она вступит в союз) и будет зависеть во многом кто сформирует коалицию - партия Фицо или его оппоненты из "Прогрессивной Словакии".

Пеллегрини в последнее время дистанцировался от Фицо, но эксперты накануне выборов не исключали, что "Голос" может все-таки войти в коалицию со SMER. К этой коалиции может присоединиться и националистическая партия SNS.

В случае, если "Голос" присоединится к "Прогрессивной Словакии", в коалиции также могут войти SaS и Христианские демократы (KDH).

Напомним, ранее Фицо призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия в Киев и заявил, что, если он станет премьером, Словакия откажется от поставок боеприпасов. Он также против вступления Украины в НАТО (Словакия член Альянса и может заблокировать принятие Украины).