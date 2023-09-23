Закон запрещает во время войны проводить выборы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время визита в Канаду.

"Вопрос выборов из-за безопасности сегодня не актуален. Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Я готов абсолютно. Но безопасность – сложный элемент проведения выборов" , – сказал президент Украины.

Также Зеленский назвал пять препятствий для проведения выборов.

1. Выборы должны пройти демократически и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели.

2. Проблемы с голосованием людей на захваченных россиянами территориях.

"Я не говорю о тех территориях, которые были оккупированы Россией с 2014 года, мы говорим о том, что было оккупировано с 24 февраля", – пояснил президент.

3. Сложности с голосованием для выехавших за границу украинцев.

"Как организовать этот процесс? Пока никто не может найти на это ответ", – сказал Зеленский.

4. Дефицит средств, которых в Украине хватает только на финансирование армии.

"Дефицит государственного бюджета измеряется сотнями миллиардов гривен, его нужно будет закрыть либо за счет международной помощи, либо заимствованиями. Когда парламент или правительство хотят направить деньги на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война", – заявил президент.

5. Проблемы с голосованием военных.

"Миллион людей, как в окопах они будут голосовать? Как они будут голосовать даже на участках у линии фронта? Все должно быть в бомбоубежищах, потому что мы знаем Россию, она расстреляет всех людей, которые придут. И кто из наблюдателей пойдет в окопы, готов приехать и там работать, чтобы выборы прошли прозрачно? Люди, защищающие права и свободы граждан, не будут иметь права и свободы проголосовать. Это нонсенс", – сказал президент.

Ранее мы разбирались, что в украинских партиях думают о возможных выборах во время войны.

Также сообщалось, что в проекте госбюджета Украины на 2024 год не заложены расходы на выборы в следующем году.