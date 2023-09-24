Западные представители требуют от Украины провести выборы, несмотря на войну. К этому подталкивают "некоторые западные политики", в том числе многие республиканцы.

Об этом пишет Washington Post.

Однако украинские источники газеты из числа высокопоставленных чиновников говорят, что "во время войны не существует ситуации, в которой можно было бы провести демократические выборы".

"Это подорвало бы очень хрупкую политическую устойчивость украинского государства", - заявил собеседник.

При этом со стороны Киева идея выборов официально не отвергается, "чтобы не оттолкнуть ключевых политических игроков на Западе". В Украине считают, что эту тему "качают" республиканцы, "поскольку приближаются президентские выборы 2024 года".

Высокопоставленный американский чиновник сказал газете, что администрация Байдена с пониманием относится к препятствиям на пути проведения выборов в военное время.

"Мы не подталкиваем их к проведению выборов", - сказал собеседник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал пять препятствий для проведения выборов во время войны.

Напомним, в проекте госбюджета Украины на 2024 год не заложены расходы на выборы в следующем году.