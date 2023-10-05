Война в Украине идет не за территории, а за принципиально новое мироустройство.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Украинский кризис — это не территориальный конфликт, у РФ нет интереса с точки зрения отвоевания каких-либо территорий. Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь идет о принципах нового мироустройства. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию принудить остальных жить так, как это угодно гегемону", - заявил Путин.

Он добавил, что перед Москвой "стоит задача строительства нового мира", поскольку за последние 20 лет, по его мнению, в мире "произошли серьезные изменения" и сейчас происходит "смена мирового устройства", из-за чего "время как будто сжимается".

Также в своей речи Путин прокомментировал свою же фразу 2016 года о том, что "у России нет границ". Она была сказана в шутку, заявил глава Кремля. По его словам, не имеет границ "русский мир". Но, как сказал Путин, это понятие цивилизационное.

"Русский мир - это не территории, а люди", - добавил он.

Ранее мы публиковали большой материал о том, почему Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.

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