Год назад Россия объявила об аннексии захваченных ею после 24 февраля 2022 года украинских территорий.



В течение последнего месяца мы поговорили с десятками жителей этих регионов, а также Крыма.

Естественно, это не репрезентативный соцопрос, но определенное представление о настроениях населения дает.



Итак, по отношению людей к Украине, к России и вообще к происходящему, аннексированные территории четко делятся на четыре группы.



1. Крым



Здесь наиболее сильны пророссийские настроения. В отличие от Донбасса, после 2014 года здесь войны не было, а Россия вкладывала большие деньги в инфраструктурные и прочие проекты. И большинство людей, с которыми мы говорили, уже свыклись с мыслью, что они россияне и их родина - Россия. В меньшей степени лояльность к РФ характерна для крымских татар, но они составляют только 14-15% населения.



Большинство в Украину возвращаться не хочет и к заявлениям украинских властей о скором освобождении Крыма относится примерно также, как и большинство украинцев к заявлениям Путина о "единстве русского и украинского народов" и о том, что часть Украины это "исторические российские земли". То есть – резко негативно. И с каждым ударом по Крыму эти настроения укрепляются.



2. "ЛДНР" в границах февраля 2022 года.



Вопреки распространённому мнению здесь отношение к России неоднозначное.



У жителей "ЛДНР" свой список претензий к РФ – начиная с того, что 8 лет Москва держала этот регион в "черном теле", "между небом и землей" и приняла в свой состав только в разгар войны, которая принесла масштабные обстрелы и страдания. И заканчивая тотальной мобилизацией, которую провели в 2022 году, забрав десятки тысяч мужчин и отправив их на фронт почти без подготовки. Это было шоком для огромного количества дончан и луганчан, которых к такому повороту не готовили. После Минских соглашений 2015 года было распространено мнение, что если вдруг начнется обострение, то "придет Россия и все быстро порешает". То, что на войну придется массово отправиться местным жителям, и то, что она будет такой долгой и кровавой никто не ожидал.



В то же время, после аннексии в жизни "ЛДНР" произошло важное изменение – вместе с первой волной частичной мобилизации в России закончилась и всеобщая мобилизация на Донбассе. Мужчин перестали забирать в армию принудительно и открыли им границу для выезда в Россию. Этим воспользовались многие из тех, кто не принимал новую действительность. И они уехали целыми семьями – кто в РФ, а кто через Россию в другие страны.



А большинство тех, кто остались настроены жестко пророссийски. Украина для них враг – почти во всех семьях "ЛДНР" есть кто-то, кто воюет против ВСУ на фронте, а у многих на войне погибли родные и близкие. Они себя уже ощущают россиянами и если у них есть претензии к властям РФ, то это претензии как к "своей" власти.



3. Территории Донецкой и Луганской областей, захваченные РФ после февраля 2022 года.



Здесь ситуация очень разная. Есть, например, Старобельск, который был взят россиянами почти без боя и потому не сильно пострадал от войны. Есть Попасная, которая полностью была разрушена и никто ее не восстанавливает. И есть Мариуполь, который также был разрушен, но сейчас его начинают восстанавливать.



Естественно, что и настроения жителей разные. Но в целом, это регион, который более всего пострадал от войны. Огромное количество людей отсюда уехало и не вернулось (в первую очередь, естественно, это люди проукраински настроенные). Среди тех, кто остался, большинство в той или иной степени лояльно к России. Но главное ожидание – "поскорее бы весь этот кошмар с войной закончился и чтоб договорились на какой линии остановиться и провести границу". К слову, подобные настроения присутствуют и в "ЛДНР" - чтоб война закончилась как можно скорее пусть даже и по нынешней линии фронта.

4. Захваченные части Запорожской и Херсонской областей



После начала вторжения отсюда уехали многие жители. И большинство из уехавших – это люди проукраински настроенные. Но даже с учетом этого, сейчас среди оставшегося населения как минимум половина (а возможно и гораздо больше) жителей против России и за Украину.



В отличие от Донбасса до войны здесь были не столь распространены пророссийские настроения. Тема прихода России вообще не обсуждалась и не ожидалась.



Поэтому все, что произошло после февраля 2022 года у большинства людей вызвало отторжение.

Это наложилось на хаос, который воцарился здесь в первые месяцы после захвата, на произвол силовиков РФ и назначенных россиянами "властей", а также на множество социально-экономических проблем вроде роста цен и дезорганизации хозяйственной жизни. Что и предопределило отношение местных жителей к России. Тем более, что часть из этих проблем не решаются до сих пор.



Многие ждут скорого освобождения региона ВСУ. Но если ожидания не оправдаются и люди придут к выводу, что Россия здесь надолго, то это может поменять баланс мнений. Часть проукраински настроенных жителей уедут, а часть – будут как-то вписываться в новую жизнь.



Как сказал "Стране" один из местных предпринимателей, который общается с назначенной россиянами "администрацией", в РФ дают понять, что им вообще все равно какова степень лояльности к России местного населения: "Это говорится не дословно, но мысль от них примерно такая звучит: "хотите здесь жить - получайте российский паспорт, живите, работайте и радуйтесь жизни. Не желаете жить под властью России – никто вас не держит. Уезжайте куда хотите. Россия большая, найдет кого вместо вас сюда заселить".