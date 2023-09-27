РФ начала строительство на оккупированной территории Украины новой железнодорожной ветки, которая должна соединить российские регионы с Мариуполем, Волновахой и Донецком.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

По его данным, начато строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус.

В случае завершения работ это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

"На практике это не только глобальное решение вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", - прокомментировал ситуацию Андрющенко.

Существующее железнодорожное сообщение из Волоновахи идет на запад через Розовку - Мелитополь в Крым, а на север – на Донецк.

Ранее уже появлялись сообщения, что РФ планирует построить новую железнодорожную ветку через оккупированный юг Украины. Она должна пройти из Крыма через Запорожскую и Донецкую области в Ростовскую, писали СМИ.

Между тем война в Украине идет уже 581-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Россияне боятся прорыва в Запорожской области, а потому подтягивают резервы к Вербовому. Также шли атаки ВСУ и армии РФ в районе Клещеевки. Вчера ночью по Украине был массированный налет "Шахедов". Прилеты были по Измаильскому району Одесской области - в припортовую и пограничную инфраструктуру.

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