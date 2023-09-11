На захваченных территориях Украины, об аннексии которых РФ объявила в 2022 году, впервые прошли российские "выборы". На них "избирали" местные "органы власти".

В "новых регионах" везде подавляющее большинство голосов взяла партия "Единая Россия" (74-83%). Второе и третье места делят между собой коммунисты и ЛДПР. Партия "Справедливая Россия - За правду" на всех оккупированных территориях заняла четвертое место, и только в Запорожской области вышла на третье, потеснив КПРФ.

"Явку" в аннексированных областях показали намного выше, чем в российских регионах. При средней явке по РФ 43,5% на захваченных территориях она составила от 65 до 94%: в "ДНР" 94,34%, в "ЛНР" 72,53%, в Херсонской области 65,14%, в Запорожской – около 70%.

Такая высокая явка в действительности мало реальна даже теоретически, учитывая, что значительная часть жителей этих регионов уехали с мест постоянного жительства: кто в Украину или Европу, кто в Россию. Впрочем, ни показатели явки, ни результаты "выборов" достоверно проверить невозможно. А поэтому итоговые цифры могли объявить совершенно любые.

В самой РФ представителям "Единой России" досталось 21 из 20 мест губернаторов. Мэром Москвы переизбран Сергей Собянин, он получил 76,39%. Его ближайший соперник Леонид Зюганов (КПРФ), внук лидера коммунистов Геннадия Зюганова, набрал 8,11%.

Также в РФ продолжили эксперименты с электронным голосованием, которое провели в 25 регионах. В Москве 80% от всех 2,5 миллионов проголосовавших на выборах мэра сделали это дистанционно.

Мы писали об особенностях электронного голосования в РФ.

"Страна" также детально рассказывала в целом о "выборах" на захваченных территориях и кто на них выдвигался.