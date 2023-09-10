Одна из главных тем, связанная с проводимыми сегодня в России выборами, - это электронное голосование через систему "Госуслуги", аналог украинской "Дии". Официально оно называется "дистанционное электронное голосование" (ДЭГ).



Такое голосование применялось и на выборах в Госдуму в 2021 году, а сейчас его распространили сразу на 25 регионов, включая Москву.



Власти вели активную кампанию по популяризации ДЭГ, в которой участвовал и сам президент России Владимир Путин: он проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн.



Оппозиция еще с 2021 года заявляет, что электронное голосование – способ для власти абсолютно бесконтрольно "накрутить" голоса в свою пользу. Так, тогда на выборах в Госдуму на многих избирательных округах в Москве победили противники власти, но за счет электронного голосования победу везде одержали представители "Единой России" и поддерживаемые властями кандидаты.

Как пишет о нынешних выборах российский политолог Олег Бондаренко, "прежде разрывавшиеся между проектами в разных регионах политические технологи и медиаконсультанты скучают в столицах. Их компетенции больше никому не нужны. Система пришла, наконец, в искомую точку по пути бесконечного упрощения – чиновник всё сделает сам, заменит одну флэшку другой на нужном компьютере, и больше никакой живой политики не будет. Был тут у меня один товарищ – очень рьяно и много работал все последние годы на важных для кого-то избирательных территориях, яростно вытравливал оттуда оппозиционеров, активно внедрял систему ДЭГ – дистанционного электронного голосования, которая уже и оставила его, по сути, без работы. Жалуется теперь, несчастный, на невостребованность".

Напомним, что в Украине также обсуждается тема внедрения электронной системы голосования на выборах через "Дию". Особенно в контексте проведения выборов во время войны. Электронное голосование, как считается, может снизить риски по безопасности избирателей и позволит проголосовать в том числе и беженцам.



Однако оппозиция резко критикует эту идею, так как полагает, что в таком случае власти смогут накрутить себе сколько угодно голосов.



Официально о том, что на будущих выборах в Украине внедрят электронное голосование, пока не заявлялось.

Напомним, в США считают, что в Украине должны состояться выборы несмотря на войну.

Мы анализировали, проведут ли в Украине выборы до окончания войны.