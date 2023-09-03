Россия приостановила незаконную депортацию населения с временно оккупированных территорий для обеспечения явки на псевдовыборах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Противник пытается обеспечить необходимую явку на "выборах" 10 сентября из-за привлечения к "голосованию" наибольшего количества населения. В связи с этим оккупанты прекратили с начала августа организованный вывоз граждан Украины из временно оккупированных территорий в Россию", - говорится в сообщении.

С начала этого года в Россию вывезли около 28 тыс. человек разной возрастной группы из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы писали, что на захваченных территориях Донецкой области представители российских оккупационных администраций агитируют местное население участвовать в выборах и голосовать за кандидатов от партии "Единая Россия".

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