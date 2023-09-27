Абитуриенты с захваченных россиянами территорий смогут в следующем году поступить в украинские вузы по собеседованию, без прохождения национального мультипредметного теста.

Об этом сообщил замминистра образования Михаил Винницкий в ходе брифинга.

"Как и в прошлом году, в 2024 году будет возможно вступление по собеседованию для лиц, вступающих с оккупированных территорий, а не по НМТ", - сказал Винницкий.

Для поступления по льготам абитуриенты должны обратиться в образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", которые позволяют вступление в украинские вузы с временно оккупированных территорий.

"В этом году у нас, к сожалению, было мало поступающих, по понятным причинам, физически добраться для обучения в сентябре было тяжело. Но такая возможность есть, и мы будем ее продолжать", - добавил замминистра.

Ранее Минобразования публиковало список документов для поступающих в вузы.

А министр образования Оксен Лисовый сообщил, что история Украины станет еще одним обязательным предметом в ходе вступительной кампании в 2024 году. Законопроект об изменении в списке обязательных предметов передан в Верховную Раду.