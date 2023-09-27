История Украины станет еще одним обязательным предметом в ходе вступительной кампании в 2024 году. При этом вопросы по истории будут касаться только периода XVI-XXI веков. То есть темы Киевской Руси и татаро-монгольского завоевания не будет.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр образования Оксен Лисовый.

Сейчас обязательными при поступлении в вузы являются только украинский язык и математика.

"Программа тестирования будет охватывать только период XVI-XXI веков. Ведь именно этот исторический период очень важен для формирования у молодежи целостного понимания нашего прошлого и его связи с настоящим", - написал министр.

Всего абитуриенты будут сдавать экзамены по четырем предметам, три из которых обязательны, а четвертый - по выбору. Тестирование будет проходить в течение одного дня с перерывом: на два предмета отведут по 60 мин, затем дадут перерыв и проведут экзамен еще по двум предметам (тоже по 60 минут каждый).

"Это дает возможность поступающему явиться в пункт тестирования только один раз. Не нужно дважды тратить время на дорогу, особенно актуально это для тех, кто вынужден ехать в соседний населенный пункт", - пояснил такой формат проведения экзамена Лисовый.

Законопроект об изменении в списке обязательных предметов передан в Верховную Раду.

Ранее Минобразования публиковало список документов для поступающих в вузы.

А "Страна" рассказывала, что украинские мужчины штурмовали вузы ради отсрочки от мобилизации.