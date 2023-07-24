Министерство реинтеграции опубликовало памятку для абитуриентов с временно оккупированных территорий о том, как поступить в вуз без документа о полном среднем образовании.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Министерстве рассказали о необходимых этапах для поступления:



1. Сначала нужно сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА) как экстерн. Для этого необходимо подать заявление в один из образовательных центров: "Крым – Украина" или "Донбасс – Украина".



Сдать ГИА также можно онлайн, проведя дистанционное собеседование с видеофиксацией.



2. После этого абитуриент должен подать в образовательный центр следующие документы:

заявление на поступление;

сертификат ВНО 2020-2021;

справку о взятии на учет ВПЛ;

документ, удостоверяющий личность (при отсутствии – свидетельство о рождении);

4 цветные фотографии размером 3х4 см;

справку об успешном прохождении государственной аттестации.

Подать их можно и онлайн, отправив по электронному адресу избранного образовательного центра.



В целом вступительная кампания 2023 года проходит в два этапа: первый – с 19 по 31 июля (зачисление на бюджет), второй – до 23 сентября (зачисление на контракт).

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины опубликовали алгоритм поступления в вузы в 2023 году. Сообщалось, что минимальный порог для поступления на бюджет составляет 130 баллов на ВНО.

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