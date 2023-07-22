Тысячи украинских абитуриентов провалили Национальный мультипредметный тест (НМТ) в этом году из-за технических проблем: система зависала и не сохраняла ответы. Это занизило общий бал, из-за чего многие школьники по всей стране получили не те результаты теста, на которые рассчитывали для поступления в вузы.



НМТ (комплексный экзамен по украинскому языку, математике и еще одному предмету на выбор) заменяет выпускникам ВНО при поступлении в вузы уже второй год, с начала полномасштабной войны. По сути, НМТ – упрощенная версия ВНО: выпускники должны решить задания по трем предметам за 3 часа. И главное отличие НМТ от ВНО: количество баллов за НМТ компьютер выдает сразу после окончания теста. По крайней мере, так должно было быть.



Именно поэтому Елена Т., мама одного из абитуриентов, который сдавал экзамен в киевском лицее, удивилась, когда сын после НМТ заявил, что узнает результаты только через две недели.



"Приходит сын с экзамена и говорит: вопросы легкие, точно 200 баллов будет. Я говорю: в смысле будет? Фишка НМТ в том, что тебе должны были сразу результаты выдать. И оказалось, что из трех часов экзамена полтора часа система "висела" и просто не сохраняла ответы, а на экране высвечивалось "начинайте с начала". И времени на решение ему не добавили", – рассказала "Стране" мама школьника.



То есть абитуриенты вынуждены были решать тест, на который отведено три часа, за полтора. Более того: когда время вышло, система не выдала количество правильных ответов сразу, как должна была. И такая ситуация – не только в Киеве, а и в других регионах страны.



"Страна" разбиралась, как массовые сбои в электронной системе НМТ поставили под угрозу вступительную кампанию в Украине.

У каждого второго школьника "висела" система

По словам Елены Т., ее сын сразу пожаловался на проблемы с программой наблюдателям, присутствовавшим в аудитории, но дополнительного времени на решение НМТ или возможности пересдать тест ему не предоставили.



С аналогичной проблемой столкнулась Юлия Литвиненко, журналистка и мама абитуриентки.



"Министерство образования и Центр оценивания качества образования (УЦОЯО) убеждали нас, что особенностью НМТ станет возможность получить мгновенный результат. Однако во время экзамена программа давала систематические сбои и не учитывала/не запоминала ответы на вопросы тестовых заданий. Школьники вынуждены были несколько раз вводить ответы на одни и те же вопросы, а дополнительного времени на остальные задания им не предоставили. Все это в суперстрессовом состоянии жарким днем – вспомните себя на выпускных экзаменах", – сообщила "Стране" Юлия Литвиненко.



В итоге ждать результатов НМТ ее дочери пришлось 10 дней.



"После на сайте Министерства я прочла немало гневных комментариев от родителей других абитуриентов. Оказалось, наша история не уникальна", – добавляет Юлия Литвиненко.



В профильных родительских группах в Фейсбуке – сотни жалоб на такие же сбои при проведении НМТ в разных городах Украины.





Учительница из Днепра Наталья В. в комментарии "Стране" подтверждает, что ученики ее школы тоже столкнулись с техническими проблемами при сдаче НМТ. Причем уже не в первый раз: в прошлом году при проведении теста тоже возникали сбои, хоть и не такие массовые.



"Мы еще в прошлом году были немного в шоке от проведения НМТ, а в этом году все стало еще хуже. Вплоть до последних сессий было более-менее: сбои возникали, но длились по 10-15 минут, и детям это время добавляли. А последняя сессия – полный провал: "зависание" было более полутора часов, почти два. Вот у нас в Днепре мои выпускники лицея попали в несколько школ на последнюю сессию. И у всех до одного во всех школах "висел" тест. Дети нервничали, плакали. Это, конечно, отразилось на результатах", – рассказала "Стране" Наталья.



По ее словам, когда дети попросили зафиксировать факт сбоя в системе, написать официальную жалобу, им сказали, что апелляция в этом году не предусмотрена.



На подачу жалоб через онлайн-платформу у детей было всего три дня после сдачи НМТ. Потом, когда родители школьников и учителя начали массово на сбои в системе, в УЦКОЯО вообще закрыли портал для жалоб и лишили многих абитуриентов возможности подать апелляцию и записаться на дополнительную сессию.



"Это тупик. Просто катастрофа: сорвана национальная кампания по поступлению. И это не просто разовая ошибка. Таких, как мой сын, — тысячи по всей стране. Через одного ребенка висела система. По моим наблюдениям, меньше 50% абитуриентов получили результаты день в день", — возмущена мать выпускника Елена.



При этом, по ее словам, чиновники, ответственные за НМТ, в личных беседах признают, что система действительно висела, но публично делали вид, что проблемы нет.



"В противном случае они были бы вынуждены признать результаты НМТ недействительными. Или тысячи детей по всей стране на пересдачу отправлять. Поэтому не то, что извинений нет – все сделали вид, что ничего не случилось", – возмущена Елена.

Результаты НМТ "нарисовали"

Когда абитуриенты, у которых во время экзамена "зависала" систему, все же прислали результаты спустя, они оказались совершенно не такими, на которые они рассчитывали. Так, сын Елены получил одинаковое количество баллов по всем трем предметам, и все они – ниже проходного балла для поступления на бюджет. Такие ровные баллы по всем трем предметам наталкивают мать выпускника на мысль, что результаты НМТ могли быть сфальсифицированы.



"У меня ощущение, что результаты нам "нарисовали". Так не бывает. У других детей, у которых система не "зависала", разные баллы по разным предметам — 167 по математике, 185 по украинскому и т.д. Не может быть одинаковых результатов. Мое предположение — пока система "висела", она не запоминала все ответы. Но как доказать, что это не наши результаты? В УЦОЯО сказали — нормальный балл у вас, что вы еще хотите. Да, результат нормальный, но мог быть гораздо выше, если бы тест не "висел" полтора часа", – возмущена Елена.



Теперь он может поступить только на контракт.



"Знаете, что на это сказали в УЦОЯО? Ничего, мол, пусть ребенок годик отдохнет, поступит в следующем году. Нормально? То есть за меня и моего ребенка, который пахал 11 лет, решили его судьбу. Это просто афера века", – считает мать выпускника.



Сбои в системе НМТ, которые доказать постфактум невозможно, испортили многим выпускникам баллы для поступления в вузы.



"У нас в Днепре ребенок-отличник сдал математику на 107 баллов, хотя знает предмет на 170. На бюджет он теперь не поступит, только на контракт. Неправильно, что НМТ даже не дали пересдать, хотя это же не единичный случай – это по всей Украине происходит, и учителя, и родители об этом говорят, но никто не реагирует. А ведь от НМТ зависит поступление", – отметила учительница Наталья.

Обвили российских хакеров

После волны возмущений от родителей абитуриентов и учителей в УЦОЯО все же признали факт технических сбоев при сдаче НМТ-2023. И обвинили российскими хакеров в организации атаки.



"Мы столкнулись с большим количеством хакерских атак, большинство из которых было с территории России. Злоумышленники пытались перегрузить нашу систему тестирования, поэтому она подвисала", – заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью "Новой украинской школе".



Публично признал проблемы со сдачей НМТ и министр образования Оксен Лисовой – правда, он тоже списал их на хакерские атаки россиян и воздушные тревоги, из-за которых прерывалось тестирование (впрочем, по словам Юлии Литвиненко, когда ее дочь сдавала НМТ, воздушных тревог не было).



"Другой вызов – это технические проблемы, в частности хакерские атаки россиян на наши серверы. Были участники, которые испытывали трудности с входом в систему и сохранением результатов тестирования. Все это было сложным вызовом для поступающих, однако специалисты временных экзаменационных центров оказывали им оперативную помощь", – заявил министр.





Не исключено, что в том числе из-за массовых сбоев в системе НМТ результаты тестирования абитуриентов в этом году оказались намного ниже прошлогодних. Для сравнения, в 2022 году 7462 выпускника получили максимальные 200 баллов по одному предмету, а в 2023 году таких оказалось только 3227. И всего 50 выпускников набрали 200 баллов по трем предметам, тогда как в прошлом году наивысший результат получили 510 учеников.