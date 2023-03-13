Экс-нардеп Олег Царев утверждает, что во времена президентства Виктора Януковича был разработан сценарий отделения ряда западных областей, чтобы в оставшейся части Украины сделать Януковича пожизненным президентом.

Об этом он сказал российским СМИ.

По его словам, для этого "Партия регионов" финансировала националистическую партию "Свобода", которая должна была якобы инициировать сепаратизм на западе страны.

"Я держал в руках документ, разработанный аналитиками "Партии регионов", в котором рассматривался сценарий пожизненного президентства Януковича. Было очевидно, что, выстраивая дружеские отношения с Российской Федерацией, добиваясь роста экономики, повышения уровня жизни, все это сделать реально. Два президентских срока, изменение Конституции, еще два срока… И единственная угроза воплощению этих планов в жизнь виделась одна: Западная Украина всегда будет расшатывать ситуацию на территории всей страны и сделает все, чтобы не дать такой сценарий реализовать. И тогда нарисовался план, согласно которому Тягнибок, получавший деньги в том числе и из кассы "Партии регионов", стал бы выступать за сепаратизм, за отделение ряда западных областей в автономное образование, не поддерживающее центральную власть. Ну, а центральной власти пришлось бы "скрепя сердце" согласиться", - рассказал Царев.

Ранее Financial Times писала, что после вторжения в Украину Путин планировал использовать Януковича, чтобы узаконить захват.

Также сообщалось, что суд приговорил брата экс-нардепа Царева к 5 годам тюрьмы.