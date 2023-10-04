Весной 2024 года Киев и Москва могут сесть за стол переговоров. Такой прогноз дал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Его слова передает итальянское национальное информационное агентство ANSA.

"Я думаю, что следующая весна может стать временем, когда обе стороны исчерпают свои ресурсы для достижения прорыва, в результате чего может открыться окно для попытки диалога", - отметил глава оборонного ведомства Италии.

Также он дал прогноз по поводу событий зимой.

"Уже этой зимой вероятен ответ России на нынешнее украинское контрнаступление", – сказал Крозетто.

Буквально в сентябре Крозетто выражал надежду на то, что война в Украине завершится в течение семи-восьми месяцев - то есть до конца весны.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб в утренней сводке сообщал о российских контратаках на всех основных фронтах. На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Восточнее - вблизи Старомайорского. К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Все эти атаки успеха не имели.

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