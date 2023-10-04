ЕС, Россия и США провели секретные переговоры в Турции за несколько дней до нападения Азербайджана на Нагорный Карабах.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

"Встреча знаменует собой редкий — хотя и в конечном итоге безуспешный — контакт между Москвой и Западом по серьезной проблеме безопасности после того, как вторжение Путина на Украину в феврале 2022 года перевернуло обычную дипломатию", - комментирует издание.

США представлял Луи Боно, старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе, ЕС направил Тойво Клаара, своего представителя в регионе. Россию представлял Игорь Ховаев - специальный посланник Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном.

Встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле. Там обсуждали, как заставить Азербайджан снять девятимесячную блокаду Нагорного Карабаха и восстановить пропуск конвоев с гуманитарной помощью из Армении.

По словам источника, на встрече основное внимание уделялось тому, "как заставить эти чертовы грузовики двигаться". Американский чиновник сказал изданию, что встречу устроили "из-за понимания того, что Кремль все еще имеет влияние в регионе особенно сейчас, когда мы переживаем опасный момент".

Ранее мы писали про начало новой войны в Нагорном Карабахе.

А также, что появилось видео опустевшего Степанакерта в Нагорном Карабахе после массового выезда армян.

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