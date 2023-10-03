Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян, а также бывший "спикер парламента НКР" Давид Ишханян были задержаны Службой государственной безопасности Азербайджана.

Об этом сообщает агентство APA.

По данным агентства, все задержаны в рамках возбужденных против них уголовных де. При этом Гукасян, Саакян и Ишханян уже доставлены в Баку, а Арутюнян находится в пути.

На задержания отреагировали в Ереване. На встрече с главой МИД Франции Катрин Колонна армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан проводит незаконные аресты в Нагорном Карабахе, этот вопрос должен быть в центре внимания международного сообщества.

"Должен подчеркнуть, что власти Азербайджана осуществляют незаконные аресты в Нагорном Карабахе. Считаю, что это должно быть в центре внимания международного сообщества", - отметил он.

Ранее СМИ писали, что у Азербайджана есть список из нескольких сотен армян из Нагорного Карабаха, которых Баку хочет задержать по обвинениям в разных преступлениях.

При этом Азербайджан уже задержал бывшего "премьер-министра" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Он был схвачен военными Азербайджана при попытке выехать из Арцаха в Горис Сюникской области Армении.

Вскоре после этого азербайджанский суд арестовал на четыре месяца бывшего "премьер-министра" Нагорного Карабаха. Варданяна обвиняют в финансировании терроризма и незаконном пересечении границы Азербайджана. Ему грозит до 14 лет тюрьмы.

Также спецслужбы Азербайджана задержали ещё одного представителя "власти" республики Нагорный Карабах — экс-секретаря "Совбеза" Виталия Баласаняна.