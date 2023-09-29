Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха.

Об этом говорится в распространенном в пятницу, 29 сентября, пресс-релизе суда.



"Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, направила вчера в суд просьбу об указании временных мер "для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметили в суде.

Ереван призывает суд ООН подтвердить обязательства Азербайджана в отношении отказа "от совершения любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе не останется. Пашинян назвал это "этнической чисткой".

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