Спецслужбы Азербайджана задержали ещё одного представителя "власти" республики Нагорный Карабах — экс-секретарь "Совбеза" Виталия Баласаняна.

Об этом сообщил уполномоченный Армении Арман Татоян, передает Caspian Live.

По его словам, Баласанян был арестован возле моста в Карабахе.

В тоже время другие источники его арест не подтверждают.

Ранее сегодня был задержан бывший "премьер" республики Рубен Варданян. По имеющимся данным, Варданян был задержан военными Азербайджана при попытке выехать из Арцаха в Горис Сюникской области Армении. Госпогранслужба Азербайджана подтвердила задержание и опубликовала соответствующее фото. Сообщается, что Варданян был задержан на пункте пропуска "Лачин" и доставлен в Баку.

Азербайджан пообещал свободу сложившим оружие армянским военным в Карабахе.

"Мы открыто заявляем, что армянские военнослужащие в Карабахе, сложившие оружие добровольно – свободны", — написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X.

Как стало известно, Нагорный Карабах готовы покинуть 120 тысяч армян, опасаясь этнических чисток.