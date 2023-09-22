В Азербайджане сообщили об амнистии добровольно сложившим оружие армянским военным в Нагорном Карабахе.

Об этом написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X.

"Мы открыто заявляем, что армянские военнослужащие в Карабахе, сложившие оружие добровольно — свободны", подчеркнул Гаджиев.

Гаджиев также добавил, что в рамках концепции военно-гражданского сотрудничества азербайджанские военные и гражданский персонал на местах помогают и будут продолжать помогать мирному населению в Нагорном Карабахе.

Ранее на переговорах по Карабаху стороны разработали план реинтеграции армян региона в условиях контроля Азербайджана. В частности, Азербайджан заявил о необходимости оперативного разоружения армии Карабаха и передачи военной техники.

В свою очередь представители армян Карабаха по итогам встречи заявили, что окончательного соглашения с Баку еще нет, нужно согласовывать детали.

Как мы сообщали, за время обострения в Нагорном Карабахе погибли около 200 человек и более 400 были ранены. Такие данные привел в соцсети Х омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян.