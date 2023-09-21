В азербайджанском Евлахе закончились переговоры представителей армян Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. Они были посвящены тому, как теперь, после вчерашней капитуляции непризнанной республики, будет устроена жизнь ее армянского населения.

Об этом сообщают ряд азербайджанских СМИ.

В Баку заявили, что встреча прошла "позитивно и конструктивно". Был разработан план реинтеграции армянского населения Карабаха в условиях контроля Азербайджана за территорией. Этот документ передан представителям армянской общины.

Азербайджан также заявил о необходимости оперативного разоружения армии Карабаха и передачи военной техники.

В то же время представители армян Карабаха по итогам встречи заявили, что окончательного соглашения с Баку еще нет, нужно согласовывать детали.

Ранее в армянских СМИ прошла информация, что Азербайджан потребовал выдать ему руководителей Нагорного Карабаха, а также некоторых армянских военных. Официально это не подтверждалось.

Сегодня утром мы писали, что представители армян Нагорного Карабаха прибыли на переговоры в Азербайджан.

Накануне в Карабахе заявили о том, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года. Заявлялось, что это произошло при посредничестве российского миротворческого контингента. То есть Нагорный Карабах фактически объявил капитуляцию.