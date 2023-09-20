В Нагорном Карабахе заявили о том, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

Заявляется, что это произошло при посредничестве российского миротворческого контингента. То есть Нагорный Карабах фактически объявил капитуляцию.

В заявлении непризнанной республики говорится о полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники с его территории.

"В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и раненых, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог", - говорится в заявлении непризнанной республики.

В связи с этим власти Карабаха "принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня".

Вопросы, поставленные Азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Карабаха, а так же вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности, будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года.

Другими словами, армяне Карабаха фактически приняли условия вчерашнего ультиматума Баку и капитулировали.

Отметим, что вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически отказал им в поддержке.

В таких условиях другого выхода у армян Карабаха не было: силы слишком неравны, долго без поставок боеприпасов и без поддержки армянской армии они продержаться не могли.