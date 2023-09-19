Власти Азербайджана готовы к переговорам с армянскими властями в Нагорном Карабахе только после их капитуляции.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее мы писали о том, что Нагорный Карабах призвал Азербайджан остановить огонь и начать переговоры.

А также, что Азербайджан озвучил условия прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, что Азербайджан начал военные действия в Карабахе, назвав их "антитеррористическими мероприятиями локального характера для восстановления конституционного строя".

Баку заявил, что "единственным путем к миру в регионе" является полный вывод армянских войск из Карабаха, включая Степанакерт. То есть, Азербайджан намерен полностью поставить Нагорный Карабах под контроль.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха заявляют, что бои и обстрелы начались по всей линии соприкосновения.

Ранее мы анализировали, что происходит в Нагорном Карабахе и к чему идет.

А также писали о том, что Европарламент требует ввести санкции против Азербайджана за бои в Нагорном Карабахе.