В Армении параллельно с обострением в Нагорном Карабахе продолжаются совместные военные учения с США.

В Пентагоне заявили, что прекращать военные учения из-за начала боевых действий в Карабахе досрочно не планируют, а учения завершатся завтра.

США не считают, что их военным что-то угрожает.

Пашинян уже обсудил обострение с госсекретарем США Блинкеном.

Напомним, в Армении начались совместные с США учения. РФ отреагировала.

"Мы были, остаёмся и, я уверен, будем очень близкими союзниками и партнёрами с Арменией. У нас могут быть определённые проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнёрства", — в частности прокомментировал данное событие спикер Кремля Песков.

Ранее Ким Кардашьян попросила президента США Джо Байдена защитить Армению от Азербайджана словами: "Остановите новый геноцид".

Стало также известно, что в Армении проводят заседание Совбеза в связи с боевыми действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе.