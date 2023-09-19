В Армении проводят заседание Совбеза в связи с военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза в связи с военными действиями Азербайджана в Карабахе.
Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Баку не предупреждал Москву о скором нападении. Говорит, "информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий".
Азербайджан сообщает, что проинформировал об "антитеррористических мероприятиях" министра обороны Турции, а тот заявил, что Анкара "всегда рядом" с Баку.
Мы следим за ситуацией в Нагорном Карабахе в отдельном онлайне.
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