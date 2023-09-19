Непризнанный Нагорный Карабах призывает Азербайджан остановить огонь и начать переговоры.

"Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации", - сообщает единый информационный центр непризнанного Нагорного Карабаха.

При этом в Нагорном Карабахе заявляют, что интенсивность огня на линии соприкосновения существенно снизилась.

Ранее власти Армении дали понять, что вмешиваться в ситуацию не будут.

Напомним, что мы разбирались, что происходит в Нагорном Карабахе и к чему идет.

Также мы следим за ситуацией в режиме онлайн.

Тем временем в Ереване начались массовые акции против премьер-министра Никола Пашиняна.

Мы писали о том, какие заявления он сделал 19 сентября, после того, как Азербайджан объявил о начале "антитеррористической операции в Нагорном Карабахе".

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