Нагорный Карабах призвал Азербайджан остановить огонь и начать переговоры
Непризнанный Нагорный Карабах призывает Азербайджан остановить огонь и начать переговоры.
"Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации", - сообщает единый информационный центр непризнанного Нагорного Карабаха.
При этом в Нагорном Карабахе заявляют, что интенсивность огня на линии соприкосновения существенно снизилась.
Ранее власти Армении дали понять, что вмешиваться в ситуацию не будут.
Напомним, что мы разбирались, что происходит в Нагорном Карабахе и к чему идет.
Также мы следим за ситуацией в режиме онлайн.
Тем временем в Ереване начались массовые акции против премьер-министра Никола Пашиняна.
Мы писали о том, какие заявления он сделал 19 сентября, после того, как Азербайджан объявил о начале "антитеррористической операции в Нагорном Карабахе".
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