Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщили в правительстве Армении.

"Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации", - говорится в заявлении.

Тем временем европейцы требуют от Азербайджана прекратить боевые действия. Об этом заявили МИД Франции и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Париж призывает экстренно созвать заседание Совбеза ООН.

"Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить настоящий диалог между Баку и карабахскими армянами", — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее Никол Пашинян сделал ряд заявлений по ситуации в Нагорном Карабахе.

19 сентября в Азербайджане объявили, что начали "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе.

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