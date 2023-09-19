Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал серию заявлений по ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом он сказал во время заседания Совбеза страны.

"Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян, вероятно, отвечая на претензии тех, кто ему ставит в вину признание Карабаха частью Азербайджана.

Пашинян заявил, что Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабную войну, но Ереван не планирует делать резких и авантюрных действий.

Пашинян дал понять, что Ереван и армянская регулярная армия не будут открыто помогать армянам Карабаха воевать с азербайджанцами.

Вот еще более конкретное заявление Пашиняна о том, что Армения не намерена вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, где азербайджанская армия наступает на позиции карабахских армян.

"Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики Армении нет армии в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий", — заявил Пашинян.

Тем временем в соцсетях публикуются видео ударов армии Азербайджана по Степанакерту и их последствий.

По данным омбудсмена Нагорного Карабаха в результате боевых действий уже погибло двое мирных жителей.

В Ереване начались массовые акции против Пашиняна.

Напомним, что Азербайджан объявил, что начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Карабахе. По словам властей Баку, применено "высокоточное оружие" по позициям армии Армении и военным объектам.

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