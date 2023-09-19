Во вторник, 19 сентября, в Ереване на площади перед зданием правительства Армении началась акция протеста.

Собравшиеся обвиняют премьер-министра Никола Пашиняна в том, что его политика привела к решению Азербайджана начать военные действия в Нагорном Карабахе.

Они требуют от Пашиняна защитить армян в Нагорном Карабахе.

Протестующие скандируют "Никол предатель" и "Арцах" (армянское название Карабаха).Они перекрыли проспект рядом со зданием правительства.

Никол Пашинян в это время выступает с обращением по телевидению и прямо заявляет, что Армения не намерена вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. Сегодня правительство Армении провело заседание Совбеза по поводу начала боевых действий со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Ранее мы подробнее о ситуации в Карабахе, что происходит и к чему идет.

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