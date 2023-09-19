В Азербайджане заявили, что "основные задачи операции в Нагорном Карабахе близки к выполнению", а "военные цели уже нейтрализованы".

Об этом заявил помощник президента Ильхама Алиева.

А Минобороны страны публикует кадры уничтожения, как утверждается, армянского склада боеприпасов.

Напомним, что в Баку после начала своих "антитеррористических мероприятий" заявляли следующие цели: обеспечение положений трехстороннего заявления, пресечение широкомасштабных провокаций в Нагорном Карабахе, разоружение и вывод вооруженных сил Армении, нейтрализация армянской военной инфраструктуры, обеспечение безопасности населения, вернувшегося на "освобожденные территории".

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Также мы писали о том, что происходит в Нагорном Карабахе и к чему идет.

Накануне мы анализировали, почему идет обострение между Арменией и Азербайджаном.

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