В Азербайджане заявили, что основные задачи операции в Нагорном Карабахе близки к выполнению
В Азербайджане заявили, что "основные задачи операции в Нагорном Карабахе близки к выполнению", а "военные цели уже нейтрализованы".
Об этом заявил помощник президента Ильхама Алиева.
А Минобороны страны публикует кадры уничтожения, как утверждается, армянского склада боеприпасов.
Напомним, что в Баку после начала своих "антитеррористических мероприятий" заявляли следующие цели: обеспечение положений трехстороннего заявления, пресечение широкомасштабных провокаций в Нагорном Карабахе, разоружение и вывод вооруженных сил Армении, нейтрализация армянской военной инфраструктуры, обеспечение безопасности населения, вернувшегося на "освобожденные территории".
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