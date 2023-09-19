У здания правительства в Ереване начались столкновения митингующих с полицией.

Судя по видео, митингующие пытаются начать штурм здания.

Также известно, что на акции протеста у здания правительства в Ереване прозвучали взрывы.

Сообщается, что это полиция применяет светошумовые гранаты по митингующим, которые забрасывают копов бутылками и другими предметами.

Напомним, что протесты против премьер-министра Никола Пашиняна начались после ряда его заявлений, в которых он дал понять, что Армения не будет вмешиваться в действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан начал военные действия в Карабахе, назвав их "антитеррористическими мероприятиями локального характера для восстановления конституционного строя". Баку заявил, что "единственным путем к миру в регионе" является полный вывод армянских войск из Карабаха, включая Степанакерт.

То есть Азербайджан намерен полностью поставить Нагорный Карабах под контроль.

Мы писали накануне, почему идет обострение между Арменией и Азербайджаном.

А также анализировали, что происходит в Нагорном Карабахе и к чему идет.

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