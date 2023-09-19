В Ереване начались столкновения митингующих с полицией. Гремят взрывы. Видео
У здания правительства в Ереване начались столкновения митингующих с полицией.
Судя по видео, митингующие пытаются начать штурм здания.
Также известно, что на акции протеста у здания правительства в Ереване прозвучали взрывы.
Сообщается, что это полиция применяет светошумовые гранаты по митингующим, которые забрасывают копов бутылками и другими предметами.
Напомним, что протесты против премьер-министра Никола Пашиняна начались после ряда его заявлений, в которых он дал понять, что Армения не будет вмешиваться в действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.
19 сентября Азербайджан начал военные действия в Карабахе, назвав их "антитеррористическими мероприятиями локального характера для восстановления конституционного строя". Баку заявил, что "единственным путем к миру в регионе" является полный вывод армянских войск из Карабаха, включая Степанакерт.
То есть Азербайджан намерен полностью поставить Нагорный Карабах под контроль.
Мы писали накануне, почему идет обострение между Арменией и Азербайджаном.
А также анализировали, что происходит в Нагорном Карабахе и к чему идет.
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