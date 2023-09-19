Европарламент призвал совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал военные действия в Карабахе, назвав их "антитеррористическими мероприятиями локального характера для восстановления конституционного строя". В Степанакерте сообщили об обстреле города.

Баку заявил, что "единственным путем к миру в регионе" является полный вывод армянских войск из Карабаха, включая Степанакерт.

То есть, Азербайджан намерен полностью поставить Нагорный Карабах под контроль.

В Нагорном Карабахе призвали Баку прекратить огонь.

В Баку озвучили свои условия для этого.

Telegram-канал "Политика Страны" проанализировал, как война в Нагорном Карабахе может повлиять на ход войны в Украине.



ОН пишет, что война может повлиять, теоретически, только в двух случаях.



Первый – Россия окажется полноценно втянутой в войну и будет вынуждена послать туда часть своей армии, что ослабит позиции РФ на фронте в Украине.



Второй - Запад однозначно встанет на сторону Армении и введет против Азербайджана масштабные санкции. Это может склонить Баку, а вслед за ним и Турцию, к углублению связей с Россией по всему спектру. Что скажется и на позиции Турции и Азербайджана по войне в Украине.



"Впрочем, вероятность обоих вариантов на данный момент сугубо гипотетическая" - пишет "Политика Страны".